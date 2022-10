Anche gli studenti dell'Arimondi Eula di Racconigi partecipano a 'Spazzamondo'

Gli studenti delle classi terze e quarte dei corsi liceo scientifico, perito meccanico e cat dell’I.I.S. Arimondi Eula sede associata di Racconigi hanno preso parte all’iniziativa di “Spazzamondo” proposta dal Comune in collaborazione con la Fondazione CRC.



Parchi e piazze sono stati spazzati dagli studenti che hanno lavorato con energia ed entusiasmo nel ripulire i luoghi pubblici dai rifiuti gettati a terra. Plastica, carta, alluminio e vetro sono stati raccolti dagli studenti che hanno vissuto un pomeriggio all’aria aperta che li ha fatti riflettere sull’importanza del rispetto del bene pubblico.



Un grazie agli studenti e agli insegnanti referenti proff.sse Antonella Sidoti e Lucetta Scatena.



La sede associata di Racconigi, in piazza Muzzone 6 è aperta sabato 22 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 18 per le attività di orientamento.