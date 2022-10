Basket U15: progetto GGS sulla cresta dell'onda nel torneo internazionale EYBL

Prosegue a gonfie vele l'avventura del progetto GGS (che coinvolge atleti delle società Cuneo Granda College, Gators Savigliano e ABA Saluzzo) nel prestigioso torneo EYBL, competizione di livello europeo riservata alla categoria 2008.

La delegazione cuneese ha sbaragliato la concorrenza nella tappa di Budapest, dal 14 al 16 ottobre, vincendo tutte le quattro partite disputate (contro BC Csu Sibiu Romania. Admirals Chisinau Moldavia, AKAPO Lucenec, London Elite).

Vergnaghi è stato votato come miglior giocatore del Progetto GGS e Di Meo come All Star del Torneo.

Trionfo GGS nella tappa ed attenzione già rivolta alla prossima, ancora nella capitale ungherese, dal 6 all'8 gennaio.

In programma altre quattro sfide con le restanti avversarie del girone C per provare a conquistare il primo posto e con esso l'accesso alle Super Finals (probabilmente in Estonia).