Pallapugno, a Dolcedo la finale di ritorno per lo scudetto: pullman da Cuneo per sostenere Raviola

In vista della finale di ritorno per l’assegnazione del centesimo scudetto della pallapugno in programma sabato 22 ottobre allo sferisterio ‘Gandolfo’ di Dolcedo tra l’Imperiese di Federico Raviola e il Cortemilia di Massimo Vacchetto la società della val Prino ha organizzato ha un pullman che partirà dal Piemonte per sostenere Raviola e compagni: la partenza è prevista per sabato mattina alle ore 10.30 da Cuneo con ritrovo in Corso Nizza 6, davanti a negozio H&M.

ll mezzo farà tappa a Mondovì, nel parcheggio dell’ Autostrada Torino-Savona, alle ore 11. L’arrivo a Dolcedo è previsto intorno alle 13.

E’ prevista una importante affluenza di pubblico e dunque, è stato predisposto ampio parcheggio, per mezzi privati, in zona Borelli (Dolcedo).

Il pubblico potrà usufruire della navetta, messa disposizione della società, per raggiungere lo sferisterio.

Animazione nel pre-partita, in attesa del fischio di inizio. Come da tradizione al bar dello sferisterio ‘Gandolfo’ sarà possibile degustare un ricco menù con le pietanze del posto: stoccafisso alla ligure, focaccia, torta verde, pizza, porchetta, panini con condimenti vari, crostata, frittelle di mela, castagne caldarroste.