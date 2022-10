Randonnée del Marrone: 111 partecipanti per un'edizione di grande successo

Organizzata dalla ASD Cuneo Bike in collaborazione con il Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo, alle prime luci del giorno con partenza alla Francese, a preso il via dalla casa del Fiume del parco Fluviale Gesso e Stura tra le 7 alle 8.30 i primi dei 111 partecipanti alla Randonnée del Marrone.



Il percorso si snoda da Cuneo, Peveragno, Chiusa Pesio, Pradeboni, Boves, Borgo S.D., Roccasparvera, Vignolo, Cervasca, e ritorno a Cuneo per il percorso turistico di 68 Km. Mentre per il percorso Randonnée di Km 135 da Cervasca si prosegue per Montemale, Dronero, Rossana, Piasco, Costigliole Saluzzo, Villafalletto, Centallo, Castelletto Stura e arrivi a Cuneo dalla Casa del Fiume.



Alla presenza dell’assessore alla Sport Valter Fantino, il Presidente della Cuneo Bike Nino Piero Bosio, e la Signora Martini una breve premiazione a Matteo Viscusi (più giovane partecipante) e a Marco Bersezio al GS Passatore (per il gruppo più numeroso con 43 partecipanti).