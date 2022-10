Volley maschile Serie C: prima gioia per il GrandaCar Volley Savigliano

Quasi a non voler essere da meno della prima squadra, che sabato pomeriggio aveva ottenuto la prima vittoria stagionale in Serie A3 Credem Banca contro il Geetit Bologna, nella serata di ieri, domenica 16 ottobre, è arrivata la prima gioia stagionale anche per il GrandaCar Volley Savigliano.

Nella seconda giornata del campionato di Serie C, i ragazzi di coach Lorenzo Simeon sono riusciti ad avere la meglio dell’Asd Pallavolo Torino, grazie anche al

“È stata una buona. Peccato solo per il black-out del secondo set, dove abbiamo sostegno del pubblico amico, che ha assiepato le tribune del PalaMarenco. commesso troppi errori e ci siamo subito disuniti. Sappiamo che questo è il nostro problema e in settimana lavoriamo per risolverlo. Le qualità fisiche, tecniche e di atteggiamento ci sono, manca solo la continuità: quando riusciremo a trovarla, saremo pericolosi per tutti. Detto ciò, abbiamo fatto una grandissima gara e ci tengo a fare i miei complimenti ai ragazzi per i tre punti conquistati, importanti anche per la classifica” – spiega coach Simeon.

GrandaCar Volley Savigliano-Pallavolo Torino 3-1 (25 - 15, 17 - 25, 25 - 15, 25 - 18)

GrandaCar Volley Savigliano: Caula, Dimitri, Angaramo, Ferrero, Cravero, Quaranta, Gemma, Marolo, Ballari, Fissolo, Guiotto, Menghini, Arese (L), Silvestro (L2).

I risultati del settore giovanile biancoblu

Under 17

Banca Alpi Marittime Cuneo Bianca-Unipolsai Mellano Cristiano Savigliano 3-1 (26-28, 25-15, 25-14, 25-17)

Under 15

Vbc Mondovì/Villanova-Curti Saffirio Volley Savigliano 3-1 (25-22, 23-25, 25-18, 25-22)

Nobil Homo Volley Savigliano-Dragons Dronero (venerdì 21/10, ore 18.45 – Savigliano)