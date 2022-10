A Bra si è parlato di arbitri con il Panathlon Club Maira

Riceviamo e con piacere pubblichiamo il contributo pervenuto da Maria Bovolo, Panathlon Club Maira.

“Intensa e speciale la serata che il Panathlon Club Maira, per iniziativa del socio Francesco Mandarino, ha organizzato per il Convivio di Cultura Sportiva del mese di settembre.

Tema della serata la Figura Arbitrale e relatori Stefano Carrer, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) di Bra, ed Alberto Munfuletto, arbitro di calcio di serie D. L'AIA di Bra, nata il 16 maggio 1976, attualmente tra arbitri, osservatori ed assistenti conta quasi 100 associati, 13 dei quali operano a livello nazionale, e dirige normalmente1500 gare a stagione coprendo un territorio molto vasto della provincia Granda e non solo grazie agli arbitri promossi a livello nazionale come Alberto impegnato sempre più spesso in partite fuori della nostra regione. Tra pochi giorni, ad esempio, sarà a Napoli per il campionato di serie D. L'attività finora svolta dall'associazione si può anche quantificare in 4 milioni di fischi, arbitrali naturalmente!!!

Per lo svolgersi di una partita corretta all'insegna del fair play è fondamentale la figura dell'arbitro che deve avere la sensibilità e la preparazione adeguata per gestire situazioni di volta in volta diverse e sempre in evoluzione. La sensibilità la sviluppa attraverso un percorso di crescita personale prima durante il corso di formazione e poi con l'arbitraggio in campo che lo porta a relazionarsi con figure diverse anche in contesti di stress che richiedono lucidità e controllo.

La preparazione implica una perfetta conoscenza del regolamento che l'arbitro, però, deve saper interpretare e contestualizzare in base alle situazioni, nonché una adeguata condizione fisica. Per quanto riguarda la preparazione atletica l'arbitro è un atleta tra gli atleti, deve correre per essere sempre vicino all'azione e valutare al meglio le varie fasi del gioco.

Il corso di formazione organizzato dall' AIA di Bra dura un mese e mezzo, non si limita alla mera conoscenza del regolamento e al conseguimento di una buona forma fisica, ma insegna molte cose: il problem solving, la responsabilità, la comunicazione, insegna a conoscere e andare oltre i propri limiti grazie ad un percorso di crescita personale. Il corso rivolto ai giovani, ma non solo, si conclude con un esame superato il quale si inizia ad arbitrare con il supporto di arbitri più esperti. Alle prime partite c'è anche un osservatore esterno con il quale il neo arbitro avrà un colloquio a partita conclusa con una valutazione della qualità dell'arbitraggio che nelle categorie inferiori non è più numerica, ma con descrittori che la rendono formativa.

Essere arbitro comporta tra l'altro qualche vantaggio: per i giovani arbitri da qualche tempo è possibile non solo arbitrare ma anche giocare grazie ad un doppio tesseramento e inoltre per ogni partita arbitrata c'è un rimborso spese fino a 130 euro. C'è un gran bisogno di arbitri preparati e competenti perché le partite sono sempre più numerose, pertanto i due relatori si augurano che sempre più giovani aderiscano al corso per intraprendere l'avventura e l'esperienza dell'arbitraggio che è una vera e propria palestra di fair play.