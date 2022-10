A Dronero i funerali del dottor Ferdinando Ferraro, per 45 anni titolare della Farmacia Centrale

A Dronero è morto il dottor Ferdinando Ferraro, per 45 anni titolare della Farmacia Centrale, una di quelle persone non soltanto conosciute ma anche molto stimate dalle persone.

93 anni, originario di Savigliano, dopo essersi laureato, aveva avviato in via Brofferio l'attività insieme alla moglie, a sua volta farmacista. Da anni entrambi erano in pensione.

Appassionato, attento, premuroso ed empatico: del suo lavoro il dottor Ferraro amava tutto, in modo particolare il contatto con le persone. Dava importanti consigli riguardanti la salute e dettagliate informazioni sull'utilizzo dei farmaci. Dalle parole e dai modi garbati, incontrandolo anche in giro si aveva l'impressione che per lui la gentilezza fosse proprio un dovere morale, preziosità imprescindibile che ci teneva a mai dimenticare.

Resterà nel cuore della moglie Anna, le figlie Carla, Fernanda e Federica, gli adorati nipoti Lucia e Marco con il papà Davide, parenti e amici tutti.

I funerali del dottor Ferdinando Ferraro, con partenza dall'abitazione in piazza Martiri, avranno luogo questo pomeriggio, martedì 18 ottobre, alle ore 15 nella Parrocchia di Dronero. Seguirà tumulazione presso il cimitero di Savigliano.

I familiari chiedono no fiori ma preghiere e opere di bene. Anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.