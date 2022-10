Borgo San Dalmazzo, l'Amministrazione incontra i giovani atleti medagliati dell'Orienteering

Scuola e territorio, scuola e società sportiva…. da questo legame è nato un progetto vincente. La scuola è l’Istituto Comprensivo di Borgo S. Dalmazzo, il territorio è il Comune di Borgo S. Dalmazzo e la società è l’Oricuneo.

I ragazzi imparano a scuola l’orienteering e lo sperimentano nei luoghi limitrofi all’edificio scolastico: campi sportivi, centro storico cittadino, collina di Monserrato e parco fluviale. La cartografia è curata dai tecnici dell’Oricuneo che mettono a loro disposizione le carte per gli allenamenti.

Fu il professor Beppe Rosso ad iniziare la pratica dell’orienteering nella scuola e in suo ricordo si organizza ormai da molti anni un evento orientistico sulla collina di Monserrato a cui sono invitate tutte le scuole in cui il docente aveva insegnato.

Il memorial “Beppe Rosso” è un trampolino di lancio dal quale i ragazzi proseguono successivamente il percorso agonistico con i campionati studenteschi, il Trofeo Coni, il Trofeo delle regioni, gare nazionali e internazionali del calendario FISO.

La Giunta Comunale di Borgo San Dalmazzo ha voluto incontrare i giovanissimi protagonisti del Trofeo Coni finale nazionale: Arianna Bongioanni argento nell'individuale, Elia Ambrogio e Clara Grillo argento in staffetta, Arianna Bongioanni, Elia Ambrogio, Clara Grillo e Samuele Zucconelli argento a squadre e del Campionato italiano a staffetta: argento per Guendalina Ciarlitto, Francesca Solaro e Sara Basteris.

L'Amministrazione si è congratulata con le ragazze ed i ragazzi per gli ottimi risultati sportivi, ma anche scolastici. Un bell'esempio di vita per i loro coetanei e un lavoro importante di promozione del territorio, la Città è orgogliosa di loro!

L’incontro ha voluto essere un piacevole momento per condividere le medaglie appena conquistate in manifestazioni nazionali e suggellare l’importanza della collaborazione tra scuola, Oricuneo e Comune di Borgo San Dalmazzo, perché questo è un esempio concreto di volere costruire insieme opportunità per i ragazzi. L’orienteering è un’attività sportiva in ambiente naturale che valorizza il nostro territorio, un esempio di piacevole aggregazione e socializzazione che contribuisce a coltivare le amicizie.

Borgarina anche la docente che si è appassionata all'orienteering grazie ad un corso di aggiornamento e da allora l'ha sempre insegnato nella scuola. È istruttrice federale e tesserata con l'Oricuneo con cui collabora nell'attività giovanile.

“Nasco sportiva e lo sono ancora adesso. Grazie al mio papà ho sempre praticato sport e il movimento è il mio stile di vita. Da piccola ho unito la pratica di alcuni sport a camminate in montagna, nuotate e sciate con mio papà. Ho praticato agonismo dai 20 anni, per 10 anni canoa fluviale e per 4 ciclismo - racconta l’insegnante Cristina Miraglio - mi sono appassionata all'orienteering grazie ad un corso di aggiornamento e da allora l'ho sempre insegnato nella scuola, sia quando ero insegnante di sostegno che quando sono passata sulla materia. Sono istruttrice federale e sono tesserata con l'Oricuneo con cui collaboro nell'attività giovanile. In estate faccio conoscere l'orienteering ai bambini dello Sport Young di Entracque, organizzato da Elisa Rigaudo, la super marciatrice.”