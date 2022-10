Bra ritrova il Giro d’Italia: sotto la Zizzola una partenza 24 anni dopo l’ultima volta

“L’ufficializzazione della Bra-Rivoli è la prima tappa di un percorso iniziato diversi mesi fa. La nostra città per un giorno sarà capitale del ciclismo: un risultato importante dal punto di vista sportivo, turistico, sociale, economico e di valorizzazione del territorio. Sarà una partenza non solo agonistica e sportiva, ma anche un forte investimento per la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze a livello internazionale".



Così il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore comunale allo Sport Daniele Demaria commentano il ritorno a Bra del Giro d’Italia, che con la 12ª tappa della sua edizione 2023 (la 106ª), in programma per giovedì 18 maggio, partirà dalla Zizzola per toccare Langhe e Roero e dirigersi alla volta del capoluogo regionale, con arrivo previsto a Rivoli dopo 179 chilometri.





Unica città di tappa in provincia di Cuneo, Bra torna a essere una delle grandi protagoniste della “corsa rosa”. Un ritorno attesissimo, a 23 anni (24 nel 2023) dall’ultima partenza cittadina del 1999 e nel trentennale della gran fondo ciclistica amatoriale “Bra-Bra”.



Oltre ai due amministratori, alla presentazione della 106ª edizione della corsa rosa tenuta ieri al Teatro “Gaber” di Milano, hanno partecipato anche i membri del costituendo Comitato di tappa Sandro Stevan e Sergio Panero, oltre al referente Rcs per la provincia di Cuneo Sergio Trossarello. Presenti anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino.





La gara a tappe si disputerà dal 6 al 28 maggio 2023 con partenza dall’Abruzzo e arrivo a Roma. La Bra-Rivoli sarà una frazione completa, caratterizzata da tre segmenti riassumibili nel trittico collina-pianura-montagna. Da Bra si partirà per affrontare un itinerario che toccherà numerose località di Langhe e Roero, con passaggi a Cherasco, La Morra, Barolo, Monforte d’Alba, Roddino, Pedaggera, Montelupo Albese, Diano d’Alba, Alba, Piobesi, Baldissero e Ceresole d’Alba. I corridori entreranno poi in provincia di Torino toccando Carmagnola, Carignano, Orbassano, Rivoli, l’ascesa alla Sacra di San Michele e al Colle Braida con l’arrivo a Rivoli.



Il giorno successivo venerdì 19 maggio sarà dedicato al tappone di montagna da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana (208 chilometri con 5.100 metri di dislivello) con l’unico sconfinamento del Giro.



"Ora inizia un cammino affascinante e impegnativo di coinvolgimento, sinergia e valore, affinché la città si faccia trovare pronta a questo importante appuntamento", aggiungono i due esponenti dell’Amministrazione cittadina, che rivolgono un ringraziamento al Giro d’Italia "per aver scelto la nostra città come una delle tappe dell’edizione 2023, alle istituzioni (in particolare la Regione Piemonte) e alle persone che lo hanno reso possibile”.



A compiacersi per il ritorno della manifestazione in provincia è anche il presidente della Provincia Luca Robaldo: “Sono particolarmente felice del risultato che, grazie all’impegno del Comune di Bra e della Regione Piemonte, il Cuneese riesce a raggiungere anche quest’anno: il passaggio del Giro è una festa di sport e popolare ed è una delle più grandi vetrine turistiche internazionali. Il ringraziamento va poi a coloro che, in ogni forma, si stanno dando da fare nell’organizzazione”.