Cossano Belbo adegua la toponomastica lungo strade provinciali e comunali

L’Amministrazione comunale ha intrapreso nel 2021 l’iter per l’adeguamento alla normativa vigente della toponomastica del proprio territorio. Dopo aver effettuato tutti i passaggi formali (Comune, Prefettura, enti vari), definita la varia cartellonistica da modificare o da integrare, adesso si passa alla vera fase operativa.

Le modifiche verranno essenzialmente apportate a tutte le strade provinciali e comunali che si trovano sul territorio comunale, ad eccezione del concentrico.

In sostanza le strade attuali manterranno il nome primario attuale senza l'abbinamento ripetuto della località, aspetto che poteva creare confusione sia nella lettura delle cartine che nei dispositivi elettronici di geo localizzazione.

Le provinciali saranno indicate come vie e quelle comunali, interpoderali o private come strade. Alcune, ma molto poche, avranno un'altra denominazione, dovuto principalmente alla corretta individuazione della zona.

Rinominando i toponimi stradali, si aggiornerà anche la numerazione civica, aggiungendo diversi numeri precedentemente non attribuiti.

Alle operazioni di applicazione dei nuovi numeri civici, svolte direttamente dal personale incaricato dall’Amministrazione Comunale, si accompagnerà la sostituzione della cartellonistica indicante i nuovi nomi di strade e vie.

“Si inizia lunedì 24 ottobre dall’ex Località Madonna della Rovere-Strada Marchesini Torricelle, le cui vie di comunicazione verranno ridenominate in Strada Torricelle, Strada Marchesini e Strada Bisseglio”, comunicano il vicesindaco Luca Tosa ed i responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale Luca Manzo e dell’Anagrafe Caterina Tosa, “con l’intenzione di procedere a cadenza settimanale nelle successive aree del territorio”.

Per ridurre i disagi di cittadini ed aziende sono state attivate procedure d’ufficio che consentono di aggiornare le registrazioni amministrative più importanti e quelle relative alle utenze principali. Uno specchietto riepilogativo disponibile presso gli uffici comunali e consegnato durante le operazioni di applicazione dei numeri civici, chiarirà quali sono le operazioni cui dovrà provvedere ogni singolo cittadino. Verrà poi fornito a tutti gli abitanti ed aziende un certificato della variazione toponomastica effettuata, documento esente da bollo e da diritti di segreteria, ma che permetterà, nell’immediato di evitare modifiche importanti ai vari documenti identificativi.

L’importante lavoro svolto consente l’adeguamento alle norme in materia, già sollecitato da enti superiori, agevolando il raggiungimento dei singoli utenti soprattutto da parte delle ambulanze, dei mezzi di soccorso e dei vari corrieri addetti alle consegne.