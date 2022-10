Crissolo: la Sipre riconsegna al Comune la seggiovia Monviso

Quella di venerdì 14 ottobre scorso potrebbe essere stata la giornata spartiacque che segna da un lato la parziale chiusura con il passato e dall’altro l’inizio di un futuro non così lontano come si affrettano a scrivere coloro che, perlomeno a parole, hanno le sorti di Crissolo nel cuore.

In una delle stanze del municipio, infatti, Gabriele Genre (in rappresentanza, ovviamente, della Sipre) ha riconsegnato al legittimo proprietario le chiavi della seggiovia biposto, che in base ai documenti presentati parrebbe essere in ottime condizioni.