Cuneo, salgono le indennità degli amministratori comunali. Boselli: "Si valuti una riduzione"

Aumenti pari al 76,72% dell'attuale, per una cifra totale nei cinque anni di amministrazione di oltre 5.000.000 di euro: sono queste le modifiche alle indennità annuali di sindaco, giunta e presidente del consiglio comunale che si prevede investiranno Cuneo a partire dall'anno in corso.

Gli aumenti - che poterebbero le indennità totali delle figure coinvolte da 500.000 euro a 700.000 euro nel 2022, a 800.000 euro nel 2023 e a 900.000 euro nel 2024 - derivano dal recepimento di una modifica dell'ultima legge di bilancio. Come già annunciato in una commissione specifica al termine del secondo mandato Borgna - curiosamente presentata proprio dall'attuale sindaca Patrizia Manassero in qualità di assessore al bilancio - si recepisce quindi una legge nazionale.

L'ultima regolazione delle indennità è datata al 2000, con poche modifiche sostanziali nel 2006 e nel 2019. Il calcolo è stato fatto dopo aver uguagliato il trattamento economico ricevuto dal presidente della Regione a quello dei sindaci metropolitani: il nostro giornale ne aveva parlato in maniera approfondita qualche mese fa.

La questione è stata riportata all'attenzione dell'amministrazione comunale da un'interpellanza del gruppo Indipendenti, nella quale si chiede se le figure coinvolte dagli aumenti non abbiano intenzione di applicare una riduzione, stante la grave situazione economica generale. Sarà discussa la prossima settimana, in consiglio comunale.