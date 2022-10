Foliage: l’esplosione dei colori più belli dell’autunno nella foto di Tino Gerbaldo

Belli i campi di fiori in primavera, per carità. Ma vogliamo mettere lo splendore del foliage in autunno? Magari state passeggiando e… sorpresa! Vi trovate immersi nei colori presi dalla tavolozza più bella di un pittore.

Il foliage non è altro che la variazione cromatica delle foglie degli alberi per effetto dell’escursione termica tra il giorno e la notte. Questo fenomeno è conosciuto come “momijigari” ed è molto famoso nel Maine, nel New England e in Giappone.

Le sfumature del foliage, durante i mesi di ottobre e novembre, sono meravigliose, specialmente di prima mattina, quando le nebbie della notte salgono dal fondovalle, aprendo gli sguardi su viste mozzafiato.