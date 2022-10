Il caro energia mette a rischio le case di riposo, l'appello da Vicoforte: "Occorre attivare immediati meccanismi di sostegno"

E' una situazione che rischia di precipitare quella delle case di riposo che, dopo due anni di pandemia, ora si trovano a fronteggiare la tegola dei rincari energetici di luce e gas. Proprio qualche settimana fa, Piozzo, anche a fronte di un calo nel numero di ospiti, ha dovuto chiudere la struttura comunale (leggi qui). Una situazione che accomuna tutte le realtà, anche al di fuori della Granda, ma che potrebbe portare pesanti conseguenze senza interventi da parte delle istituzioni regionali e nazionali. Dalla Casa di riposo "San Giuseppe" di Vicoforte arriva un appello ad intervenire al più presto.

La struttura, il cui consiglio di amministrazione è composto da cinque membri (tre nominati dalle Parrocchie e due dal Comune di Vicoforte), si è rialzata dai due pesanti anni di pandemia, registrando una riprese nel numero degli ospiti. Dal mese di luglio, infatti, sono iniziati ad aumentare gli ingressi sia di anziani autosufficienti in RA e sia di persone non autosufficienti in RSA. Inoltre sono già stati assegnati i quattro minialloggi per persone autosufficienti.

Nel corso del 2022 sono state apportate alcune modifiche organizzative e, anche grazie alla preziosa attività di volontariato prestato per consentite le visite agli ospiti, per l’animazione e per opere di manutenzione ordinaria, si è avviato un processo di normalizzazione post-Covid che ha visto anche aumentare il numero dei dipendenti (attualmente circa 30) oltre agli incarichi a professionisti esterni per le attività specialistiche.