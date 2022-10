Immobili ex Falcone ed ex Fassino: "Saluzzo può permettersi un degrado così evidente"

È una questione annosa, quella degli immobili ex Falcone ed ex Fassino, che riemerge in maniera carsica all’attenzione dell’amministrazione comunale.

A portarla alla ribalta, i consiglieri di minoranza Bachiorrini, Piano, Andreis, Demarchi e Scaletta, i quali chiedono al sindaco “se Saluzzo può permettersi un degrado così evidente e penalizzante per la città”.

I cinque esponenti dell’opposizione rivolgono un’interrogazione a Calderoni per sapere “quali iniziative e quali provvedimenti si intendano adottare in proposito”.

“Entrambi i fabbricati – ricordano i consiglieri – hanno una matrice storica, l’ex Fassino ha origini settecento-ottocentesche, mentre il palazzo del Falcone ha origini medioevali. Il Piano del Centro storico individua il primo come “edificio in condizione di notevole degrado” e prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione, mentre per il secondo il Piano regolatore comunale contempla la possibilità di demolizione con ricostruzione e traslazione (limitata) di volumetria. Entrambi gli edifici – scrivono – presentano evidenti sfondamenti della copertura, con conseguenti infiltrazioni d’acqua, che ha da tempo sta deteriorando la stabilità delle murature, che oggi sono puntellate”.

Nell’evidenziare che i due immobili sono in pieno centro cittadino, i consiglieri vogliono sapere dal sindaco se non intenda avvalersi della possibilità che la legge gli consente, di emanare un’ordinanza, “disponendo l’esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori paesaggistici compromessi dalla trascuratezza”.