Le penne nere dell’ANA Mondovì a Napoli per il 150°anniversario della costituzione delle truppe alpine

Sabato 15 ottobre, grande festa a Napoli per celebrare lo storico 150° anniversario della nascita del Corpo degli Alpini, quando proprio nella città partenopea ai piedi del Vesuvio Re Vittorio Emanuele II firmo il Regio Decreto che sanciva la costituzione delle prime 15 compagnie alpine nate per difendere i confini montani dell’Italia con soldati ben addestrati reclutati in gran parte nelle vallate alpine.

Nella centralissima piazza del plebiscito di fronte proprio al palazzo Reale dove venne firmato lo storico decreto si sono svolte le cerimonie ufficiali alle quali ha presenziato una nutrita delegazione anche della Sezione Alpini di Mondovì capitanata dal Presidente Armando Camperi con i Vice Giancarlo Bovetti, Giovanni Garelli e Sergio Camperi, i consiglieri Dellapiana, Renzo Ferrero e Marco Quaglia con loro anche numerosi Capigruppo e Alpini accompagnati da famigliari e simpatizzanti della Sezione.

La delegazione monregalese presente fin da venerdì 13 ottobre alla esibizione e al concerto delle fanfare alpine a cui ha fatto seguito la presenza con il vessillo e i gagliardetti alla Messa solenne officiata dall’Ordinario Militare per l’Italia Mons. Santo Marciano nella Reale Pontificia Basilica di San Francesco.

Sabato 15 ottobre, in piazza Plebiscito presenti tutte le bandiere di guerra dei reggimenti alpini, in mezzo alle uniformi bianche da sci, quelle da alpinismo e quelle moderne da combattimento, a fianco delle fanfare delle brigate Julia e Taurinense, al cospetto del labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, su cui sono appuntate 209 medaglie d’oro al valor militare individuali, con il Capo di Stato Maggiore della Difesa ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, del generale Pietro Serino,Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, delle autorità civili e militari, tantissimi alpini in congedo giunti da ogni parte d’Italia con i Vessilli delle Sezioni e gagliardetti si è conclusa la cerimonia ufficiale con il sorvolo della piazza da parte delle Frecce tricolori.

Il rientro a Mondovì nella tarda serata di domenica ha concluso la trasferta dei Monregalesi che nell’occasione hanno potuto apprezzare oltre all’ospitalità dei napoletani, le specialità culinarie e gastronomiche partenopee unite alla bellezza dei luoghi visitati.