Proseguono le letture animate alla biblioteca di Bra

Cambio di programma nel cartellone delle letture animate organizzate dalla biblioteca “Giovanni Arpino” di Bra.

Lunedì 24 ottobre 2022 ad intrattenere i giovani spettatori non sarà Franceschina con “Un gomitolo magico”, come previsto in origine, bensì Daniela Febino con “Pezzettino”, appuntamento che invece avrebbe dovuto tenersi la settimana scorsa. Il lunedì successivo, il 31 ottobre, le letture animate vanno in pausa in virtù della chiusura al pubblico della biblioteca civica. Si riprende il 7 novembre con Art in fabula.

Gli incontri di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni rientrano del programma “Nati per leggere Piemonte” e vengono promossi dalla Regione con il sostegno dalla compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei. Le letture iniziano alle 17, si svolgono presso la sala conferenze del centro Arpino e sono ad ingresso gratuito. Non è richiesta la prenotazione.

Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.