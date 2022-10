Stanziamento regionale per danni alluvionali, Gagliasso e Demarchi: "Il cuneese primo beneficiario, ecco gli interventi"

Con 14 interventi in sette comuni e un finanziamento complessivo di circa 1,9 milioni di euro la provincia di Cuneo è ancora la principale beneficiaria del nuovo stanziamento di 6,5 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico e il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dall’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020. Complessivamente i ristori ammontano ad oggi a 150 milioni di euro per tutte le aree colpite.



Il contributo più importante, con 460mila euro, andrà a Ormea per tre cantieri: 100mila euro per il consolidamento della frana sulla scarpata di valle della strada di Altramella, 250mila euro per il ripristino delle difese spondali lungo il Tanaro e la fondazione stradale di via San Bernardino, tra San Giuseppe e Isola Scura, e 110mila euro per la riprofilatura del torrente Armella in prossimità dell’abitato di Valdarmella.



A seguire Limone Piemonte con quattro linee di azione per un totale di 445mila euro: 120mila euro per il ripristino del muro e della scogliera in corrispondenza dell’area giochi comunale e del ponte di legno in località Limonetto, 250mila euro per la sistemazione idraulica del torrente Vermenagna, 25mila euro per la viabilità del piazzale “Palaghiaccio” in regione Meani e 50mila euro per la rimozione del materiale litoide dal Vermenagna, nel tratto tra il ponte di via Divisione Alpina Cuneese e regione Santa Caterina.



Quindi Garessio, con due interventi per 320mila euro: 170mila euro per la viabilità e il consolidamento delle scarpate lungo strada Pravadino e 150mila per la realizzazione dei pannelli e il ripristino delle sezioni di deflusso del Tanaro a monte della confluenza con il rio Parone.



“Continua l’azione di risanamento del nostro territorio che la Regione a maggioranza Lega ha intrapreso subito dopo i drammatici eventi del 2 e 3 ottobre del 2020 - commentano i consiglieri cuneesi del gruppo Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso e Paolo Demarchi - , un’opera di vero e proprio ‘rammendo’ della nostra provincia che ha potuto contare sulla sollecita azione del commissario delegato per il superamento dell’emergenza, individuato nel nostro governatore Alberto Cirio. Un risultato ottenuto grazie a un lavoro puntuale e meticoloso degli uffici regionali e della Protezione Civile e che rientra in una più ampia regia di mitigazione del rischio ambientale, come testimoniano anche i recenti stanziamenti garantiti dalla legge regionale 38. Cantieri in alcuni casi anche molto piccoli ma che alzano un nuovo argine in difesa delle nostre comunità, per prevenire innanzitutto i rischi del dissesto idrogeologico e di cambiamenti climatici sempre più allarmanti”.



A beneficiare degli stanziamenti anche i Comuni di Priola (124mila euro per la strada lungo Tanaro tra Prila Concentrico e frazione Pianchiosso e 110mila per il ripristino delle sezioni di deflusso del Tanaro a valle del ponte per località Casario e fino alla centrale idroelettrica Piovano), Roburent (250mila euro per interventi sulle strade comunai per frazione Prà in località Manere), Torre Mondovì (100mila euro per la sistemazione idraulica del torrente Casotto tra il ponte della Provinciale 164 e località Tetti Casotto) e Viola (90mila euro per il rifacimento della tombinatura nell’abitato San Gree, in zona Porta della Neve).