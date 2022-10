Stazione di Cuneo in condizioni di forte degrado: il Comune fa la voce grossa con RFI

Nei giorni scorsi la sindaca Patrizia Manassero, accompagnata dall’assessore al Patrimonio Alessandro Spedale e dallo staff dell’Ufficio patrimonio, ha incontrato a Torino il responsabile nord ovest di RFI - Rete Ferroviaria Italiana per discutere del futuro della stazione ferroviaria di Cuneo.

Durante l’incontro la delegazione comunale ha rappresentato la propria forte preoccupazione sullo stato dell’immobile, sottolineando come lo stesso in questo momento versi in uno stato di forte degrado e non rappresenti sicuramente un bel biglietto di presentazione per la città, sia per chi arriva che per chi parte, come invece dovrebbe essere.

Altro punto evidenziato, e non meno importante, è stato la non adeguata condizione del servizio ferroviario che serve Cuneo. Una città capoluogo di provincia non può rimanere con un servizio che invece di valorizzarla rischia di isolarla fortemente. RFI ha ammesso che la stazione necessita di un intervento di restyling, dando la propria diponibilità ad effettuare nelle prossime settimane un sopralluogo con l’Amministrazione e verificando con i propri uffici tecnici le possibilità di intervento.

"Siamo fortemente preoccupati per la situazione – dichiarano la sindaca Manassero e l’assessore Spedale – sia dal punto di vista strutturale che estetico. La Stazione di Cuneo è un immobile di alto pregio che merita di tornare ai propri antichi splendori. Abbiamo riscontrato una buona sintonia con il responsabile nord ovest di RFI sul fatto che il palazzo abbia bisogno essere maggiormente valorizzato. Infatti ci ha confermato che, nel piano pluriennale delle opere di Ferrovie, è previsto un intervento di sistemazione della stazione. Nei colloqui è stato sottolineato come i fondi del PNNR e i bandi europei di prossima uscita possano rappresentare una buona occasione per reperire le risorse necessarie per un intervento di riqualificazione importante. Abbiano inoltre ottenuto la loro disponibilità ad iniziare un percorso di progettazione condivisa, in modo da restituire ai viaggiatori ed a tutti i cittadini un immobile non solo bello, ma anche funzionale, utile a riqualificare tutto il quartiere. Adesso aspettiamo il sopralluogo per dare il via ad un cammino che speriamo possa, in breve tempo, ridare il giusto valore alla nostra stazione."