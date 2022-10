Straordinari non pagati, i corrieri youLog in presidio a Cuneo per una migliore qualità della vita

Chiedono il riconoscimento di una migliore qualità della vita. Questa mattina, martedì 18 ottobre, i corrieri della youLog (della società Fedex) hanno scioperato davanti alla sede dell'azienda in via della Motorizzazione a Cuneo. Erano in quattrodici: hanno scioperato tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e una parte di quelli a tempo determinato.

“Un presidio riuscito al 100% - commenta Ivano Esposto della Filt Cgil -. Da tempo lamentano ritmi e carichi di lavoro eccessivi. Da questi carichi sono scaturite richieste sia per migliorare la qualità della vita lavorativa sia per un riconoscimento sulla parte economica. Parliamo di straordinari non pagati e non riconosciuti. Per senso del dovere e rispetto della clientela, i corrieri arrivano anche a lavorare 10/11 ore al giorno rispetto alle 8,48 ore che dovrebbero fare. E da adesso in poi, con l'avvicinarsi delle festività, non potrà che andare a peggiorare. Al momento lavorano dal lunedì al venerdì, ma da novembre ci sarà la richiesta di fare anche il sabato, soprattutto se i livelli occupazionali rimarranno questi”.

“Speriamo di essere convocati al più presto. Noi siamo disponibili al dialogo ma se non saremo convocati al più presto si proseguirà con il presidio”, conclude Esposto.