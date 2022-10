Vernante in lutto per la scomparsa di Gianni Macario, storico titolare dell'albergo ristorante "Il Nazionale"

"Abbiamo suonato insieme una vita - ricorda l'amico Mario Pirotti - " insieme avevamo dato vita a una piccola orchestra 'Pagina 16', io suovano il sax, Angelo la tromba, suo fratello Loris la batteria e lui la fisarmonica. Ci ritrovamano per suonare insieme a matrimoni, feste, eventi...Lui era un trascinatore, riusciva a coinvolgere tutti, anche i ragazzi più giovani. Fu sua l'idea di far aprire la sfilata della festa delle leve, che si tiene il 16 agosto, dalla banda. Giò del Nazionale, come lo chiamavamo tra amici, era un uomo brillante, pieno di inziative ed entusiasmo.

Dopo aver fatto esperienza sulle navi da crociera era rientrato a Vernante per guidare il locale fondato dai genitori, prima con la mamma e poi con il fratello Loris, innovativo chef.

Il primo locale aperto dalla famiglia nacqua nel 1850, inzialmente come bar, ma con l'intuito e la lungiminaza, di Gianni Macario, è nata l'avventura dell'albergo ristorante che, ancora oggi viene portato avanti dalle nuove generazioni della famiglia.

Appassionato di moto, era sempre in prima linea per partecipare alla "Festa dei Folchi" nel mese di agosto, promuovendo la partecipazione all'evento di appassionati di motociclette che si ritrovavano presso "Il Nazionale" partento poi alla volta dei Folchi, dove veniva celebrata la S. Messa, con la benedizione dei mezzi.

"Ci striangiamo al cordoglio della famiglia - dice il sindaco di Vernante, Gian Piero Dalmasso - "era lo zio della nostra vice, Loretta Macario, cui vanno le condoglianze di tutta l'amministrazione e del comune. Gianni rappresentava la storia della ristorazione e dell'ospitalità in Granda, ma per il nostro paese era molto di più: era la memoria di Vernante, di cui conosceva tutto, aneddotti, barzellette, curiosità. Sempre pronto nei momenti di festa, in particolare, lo ricordiamo tutti per la festa delle leve, quando era in prima fila con la sua fisarmonica. La passione per la musica ha saputo tramandarla anche alle generazioni dei più giovani, con tanta allegria. Era anche la voce narrante del coltellaio Mario Vallauri, di cui sapeva raccontare l'arte del suo mestiere. Non ultimo era un grande appassionato di motociclette e in particolare di Harley Davidson. Con la sua scomparsa perdiamo una pagina importante della nostra storia".

Lascia la moglie Marilena, i figli Andrea e Christian che oggi gestiscono il locale, insieme al cugino Maurizio. Non sono ancora note le date dei funerali.