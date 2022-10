Agenform Moretta: in partenza i corsi dedicati al settore carne

Nel mese di novembre partirà il corso più strutturato che va a formare la figura del tecnico specializzato nelle produzioni alimentari (carni e salumi), un percorso della durata di 1200 ore totalmente gratuito (finanziato dal FSE+ Direttiva Pluriennale Formazione per il Lavoro - Macro-ambito formativo 1macro 1) con una parte teorico-pratica presso la sede e uno stage della durata di 480 ore presso aziende convenzionate con la struttura.

Il tecnico potrà trovare occupazione in salumifici e laboratori di trasformazione delle carni, macellerie e punti vendita di diverse dimensioni, soprattutto in ambito produttivo. Il percorso è indicato per operare sia come lavoratore dipendente sia come autonomo con un progetto di autoimprenditorialità. Il settore delle trasformazioni carni sta vivendo, dal punto di vista dell’inserimento lavorativo, un momento molto positivo con molte occasioni e opportunità.

Le prescrizioni e requisiti di accesso al sito www.agenform.it, o contattando 017293564, ultimi posti disponibili!