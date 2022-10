Edilizia: in Italia cresce la richiesta per le case in legno

Tra le tendenze che hanno caratterizzato gli ultimi anni il settore dell’edilizia emerge un chiaramente il boom delle costruzioni green. Si assiste, infatti, a un incremento della domanda di fabbricati edificati con metodi di costruzione ecosostenibili e naturali, che impattino meno sul pianeta e dal rapporto qualità-prezzo conveniente.

L'attenzione nei confronti dell'ambiente e la scelta consapevole di circondarsi il più possibile di materiali naturali sono quindi tra le ragioni che hanno determinato l'aumento della richiesta di case in legno, che sempre più spesso vengono scelte dagli italiani anche come abitazione principale.

Il comfort e l'isolamento termico necessari per vivere in questi edifici anche durante la stagione invernale sono garantiti dai modelli coibentati, ovvero quelli che dispongono del giusto grado di coibentazione necessario a mantenere una temperatura gradevole tanto in estate quanto in inverno.

Naturalmente, per disporre di una casa in legno confortevole, funzionale e di qualità è necessario rivolgersi ad aziende specializzate, come per esempio caleba, vero e proprio punto di riferimento nel settore della bioedilizia, che realizza diverse tipologie di prefabbricati avvalendosi esclusivamente di materiali naturali e certificati.

Sul sito web dell’azienda, inoltre, è possibile approfondire la metodologia costruttiva con la quale vengono costruite le strutture e, grazie a un sistema di configurazione online, anche prendere visione delle varie personalizzazioni disponibili.



Come vengono le costruite le case in legno

Al giorno d’oggi le case in legno possono essere realizzate adottando diversi sistemi di costruzione.

Il metodo costruttivo scelto da Caleba, per esempio, è denominato blockhouse ed è stato scelto per l'ottimo livello di stabilità che assicura all'edificio. Grazie al sistema blockhouse, infatti, la casa viene costruita sfruttando i giunti naturali del legno, i quali vengono incastrati negli angoli della costruzione e delle pareti.

Queste ultime, essendo portanti, conferiscono all'edificio la protezione necessaria per resistere alle sollecitazioni sismiche in caso di terremoto. La tecnica blockhouse, non a caso, è conosciuta e impiegata da secoli, in particolare dai popoli che abitano in Nord Europa e che risiedono nell'area alpina.

In particolare, Caleba utilizza tronchi di legno di abete rosso nordico in possesso della certificazione della Comunità Europea, inoltre tali tronchi vengono lavorati attraverso un complesso sistema di progettazione in 3D in modo da potersi adattare anche a progetti di piccole dimensioni.

L'affidabilità e la ricerca di soluzioni sostenibili è evidente anche nella scelta di servirsi solo di materiali attentamente controllati e dall'origine verificata, infatti il legno lamellare per uso costruttivo che viene utilizzato non presenta elementi di insalubrità.



Perché scegliere una casa in legno?

Le motivazioni che conducono alla scelta di vivere in una casa in legno sono diverse: dal desiderio di condurre un'esistenza maggiormente improntata alla sostenibilità fino all'esigenza di coniugare la qualità ad un costo più contenuto rispetto agli edifici in muratura.

Naturalmente, il merito va rintracciato anche nel fatto che il legno da sempre viene considerato come un vero e proprio emblema di eleganza, prestandosi alla realizzazione di abitazioni dal grande impatto estetico.

Lo stile costruttivo dei fabbricati proposti da Caleba, a questo proposito, si caratterizza per un'estetica moderna, ricercata e funzionale, che unisce le caratteristiche del legno alla versatilità richiesta dalle esigenza moderne. Le case progettate dall’azienda, infatti, possono essere completamente personalizzate in base alle proprie necessità, sia per quanto riguarda le dimensioni, che per la scelta di altri elementi aggiuntivi.

Il team tecnico di Caleba è in grado di fornire supporto a 360 gradi durante la definizione del progetto, suggerendo le soluzioni più indicate e al contempo più semplici da attuare tenendo conto delle specifiche necessità del richiedente.

Inoltre, il fatto che gli edifici proposti dall'azienda vengano venduti senza la presenza di passaggi intermedi, fa sì che si possa usufruire di un ottimo rapporto qualità-prezzo.