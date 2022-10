Orbán va in Germania a spiegare i danni delle sanzioni anti-russe

Il premier ungherese Viktor Orbán si è recato a Berlino in visita ufficiale per il primo incontro bilaterale col cancelliere Olaf Scholz. Dopo il colloquio non vi è stata la consueta conferenza stampa: i media tedeschi suggeriscono sia stata una scelta di Scholz per evitare che Orbán esponesse le sue considerazioni anti-UE e filo-Russia. Il premier magiaro ha poi parlato a un pubblico di industriali e di altri rappresentanti del mondo del business tedesco al forum economico che è seguito, anche se fra di essi non ha trovato particolare consenso per le posizioni di Budapest sul tema delle sanzioni. Secondo i risultati di un sondaggio delle aziende televisive tedesche RTL e NTV, in Germania il 57% dei cittadini ritiene che le sanzioni stiano danneggiando il loro Paese più che la Russia e il 18% pensa che stiano deteriorando entrambi allo stesso modo. Gli industriali invece sostengono pienamente le sanzioni promosse dal governo federale, e dell’appoggio di quest’ultimo Orbán ha bisogno in vista della decisione della Commissione Europea sui fondi miliardari da assegnare a Budapest, pesantemente in dubbio a causa delle preoccupazioni di Bruxelles sul rispetto dello stato di diritto in Ungheria. Orbán però insiste: la UE è “un nano che sanziona un gigante”, la Russia, e alla fine “il nano muore”. Come riferisce il sito Strumenti Politici, il premier ungherese vorrebbe l’indipendenza energetica come obiettivo di lungo termine per l’Europa, ma con queste sanzioni l’effetto finale sarà solo quello di “cambiare padrone”, cioè passare dalla dipendenza energetica dalla Russia a quella verso gli Stati Uniti. E invece la posizione migliore come compratore deve essere per l’Europa la possibilità di scegliere fra diversi fornitori in base a considerazioni politiche o economiche del momento.