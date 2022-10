Pamparato. quante persone alla "Valcastagnata" degli Amici di Valcasotto!

I "mundaje" in azione

Anche quest’anno la Valcastagnata ha rappresentato, per il borgo di Valcasotto, il solito e davvero molto atteso momento di aggregazione, un’occasione di festa per i residenti e per le tante persone che hanno a cuore il paese.

La giornata è iniziata con l’assemblea annuale dei soci tesserati presso la Locanda del Mulino dove il presidente Alessandro Briatore ha potuto fare un resoconto dell’esercizio appena concluso e parlato dei tanti progetti avviati: “La camminata enogastronomica a tema storico ha riscosso davvero un notevole successo e dato il via ai festeggiamenti per gli 850 anni della Certosa di Casotto - ha spiegato -. Con “In Valli Casolarum” cercheremo di valorizzare e speriamo tutelare questo patrimonio storico artistico importantissimo che abbiamo ereditato e che potrebbe fare da volano per il definitivo rilancio turistico dell’intera vallata.

L’Antica sagra della polenta saracena, nella sua nuova location, con spazi più ampi e parcheggi comodi, ha raccolto il consenso di tutti coloro che vi hanno partecipato e ci ha dato la possibilità di proseguire nel momento di festa fino a tardi con il “Mojito party”. Molto sentito dalla popolazione locale anche il coinvolgimento, con l’offerta di un piccolo rinfresco a seguito della Messa nelle diverse cappelle, in occasione delle feste patronali delle principali borgate”.

L’assemblea dei soci, prima di dare il via alle votazioni del nuovo Consiglio direttivo, ha allargato lo stesso da 7 a 9 elementi. Tutti confermati i componenti della precedente amministrazione, segno di un grande lavoro e dell’apprezzamento di residenti, villeggianti e turisti: Danilo Armano, Claudia Borgna, Marcello Borgna, Alessandro Briatore, Daniela Chinea, Giacomo Delfino, Luciana Odasso, cui si vanno ad aggiungere Livio Balbo e Romano Giaccone.

Nella seduta di insediamento verranno definiti i ruoli. Nel pomeriggio via alla distribuzione di vino e “munde”, le apprezzate caldarroste locali. Davvero tante le persone che, fino all’imbrunire, si sono fermate nel borgo per assaporare il prelibato frutto autunnale.