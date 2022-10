Più di 500 persone al tendone circense di Parco Graneris a Savigliano

Un trionfo per le iniziative del tendone circense nel Parco Graneris. Proseguono senza sosta, nonostante il brevissimo tempo di programmazione ed una possibilità di montaggio concretizzatasi solo a settembre. Eventi stracolmi di entusiasti partecipanti e spettacoli sold out in pochissimi giorni, dimostrano l'esigenza di momenti socializzanti e aggregativi che ci riportino ad una dimensione perduta di convivialità, tanto più dopo questi due anni molto particolari.

Lo spettacolo “Ops” dei giovani artisti delle scuole di circo Fuma che 'nduma, che ha visto la sua anteprima a Torino, il debutto a Cossonay in Svizzera e la prima replica a Cuneo, ha potuto essere finalmente visto a Savigliano grazie alla presenza di un tendone, vetrina per giovani talenti artistici. “Maffia” lo spettacolo teatrale scritto da un gruppo di adolescenti dieci anni fa è tornato in scena con nuovi giovani protagonisti e vecchie glorie, raccontando al pubblico i violenti avvenimenti di un epoca tra le più tristi della storia d'Italia, purtroppo ancora attualissimi. Entrambi hanno fatto il pienone con spettatori entusiasti e commossi. A seguire alla serata di “Maffia”, cena siciliana per tutti i giovani attori a base di arancine preparate dalle sapienti mani dei nonni Tina e Totò Fatta

Domenica 16 l'intero Parco Graneris ha preso vita, più di cinquecento persone si sono avvicendate dalla mattina alla sera, sperimentandosi nei laboratori di arti circensi e di costruzione di cucce per animali domestici di piccola taglia proposto dall'associazione “Amici dei Mici”, godendo di suggestivi giri in carrozza nel meraviglioso scenario del parco, grazie alla generosità del centro ippico EquiMaresco e del suo fondatore Adamo Martin, reduce dai recenti mondiali in cui si è piazzato diciottesimo (miglior risultato italiano di sempre), Cristina e altre gentili ragazze hanno accompagnato i bimbi lungo percorsi su dolcissimi poni.

Si sono concluse le mattinate di tendone aperto per le scuole elementari, seicento bambini hanno potuto sperimentarsi per un giorno artisti di circo dentro un vero e proprio Chapiteau, giovedì 20 sarà la volta dei ragazzi diversamente abili, un laboratorio di circo tutto per loro e pranzo con hamburguer e hot dog.

Il mercoledì proseguono le lezioni di percussioni africane dalle 19,00 alle 20,00 e di danze africane dalle 20,30 alle 22,00 con Lory e Moussa Sanou. Giovedì pomeriggio aperitivo filosofico con il prof Pier Fiorito sul “SE” nella filosofia. Venerdì sera “Different Dance” un modo di ballare differente, più gioioso, libero e divertente, serata disco inclusiva aperta ad adolescenti e ragazzi diversamente abili dalle 21,00. Domenica dalle 14,30 ritorniamo a riempire il Parco Graneris, con un pomeriggio di giochi rivolti a preadolescenti, adolescenti e adulti: tiro alla fune, corsa nei sacchi, gli irresistibili giochi scout con il gruppo Racconigi 1, i giochi della Ludoteca “La casa sull'albero”, del Ludobus di Mago Trinchetto, degli animatori dell'educativa di strada di Savigliano, i ragazzi del progetto Oceano di Oasigiovani e tutti gli attrezzi del circo dell'associazione Fuma che 'nduma. Una giornata dedicata al gioco che speriamo diventi un appuntamento fisso e sempre più grande e divertente.

Lunedì alle ore 21,00 spettacolo teatrale “La regina dimenticata” scritto e realizzato da “La compagnia del Buon Teatraccio” un gruppo di giovanissimi artisti per i quali il tendone è onorato di fare da vetrina, perchè vuole essere una risorsa per tutti. Per informazioni e prenotazioni per gli spettacoli a numero chiuso Giuseppe 3332742858. Seguiteci sui social e mandateci messaggi whatsapp per tenervi aggiornati sui nostri eventi perché ne vedrete delle belle.

Un grazie enorme all'amministrazione Saviglianese per l'attenzione e la disponibilità e alla Fondazione CRC per il sostegno.