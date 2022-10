Bra, al Cinema Impero si parla di bullismo con il film ‘Bullying - giovani ragazzi’

Il fenomeno del bullismo, dagli anni 2000 in avanti, ha purtroppo guadagnato sempre più spazio tra le pagine della cronaca nera. Perché le vittime sono già troppe e perché il fenomeno è in costante e preoccupante aumento. Questo tema è affrontato con tatto e sensibilità anche dal cinema. Strappandoci una risata (amara), facendoci scendere una lacrima o stupendoci con gli effetti speciali della realtà.

“Nello sviluppo della storia - spiega Palmese - i ragazzi riusciranno a vedere, loro malgrado, la differenza tra l’atto di bullismo e il reato e quanto il confine per passare dall’uno all’altro sia sottile. Ma il finale è positivo, dimostra che si può cambiare e che, non solo i ragazzi, ma pure gli adulti possono sbagliare” .

Cameo per il regista che interpreta un poliziotto in borghese. Nel cast troviamo attori e volti noti della tv: Edoardo Raspelli (Mela Verde), Barbara De Santi (Uomini e donne), Sylvie Lubamba (Markette), Camilla Ricciardi (Il collegio 2), per citarne alcuni.

Curiosità. Ha partecipato alle riprese anche la braidese Mihaela Gabriela Miraglia, nota per essere Miss lady glamour Italia, che ha commentato così l’esperienza sul set: “Nel film interpreto un’infermiera dell’ospedale psichiatrico. Ho avuto la fortuna di vedere tantissime scene che mi hanno emozionata e, pur sapendo che era un film, ho pianto veramente”. Preparate i fazzoletti.