Venasca, un successo la mostra mercato della castagna

Si è conclusa con la presenza in paese di alcune migliaia di persone tra i circa cinquanta banchi di espositori la 31^ edizione della Mostra Mercato della Castagna di Venasca, in programma domenica 16 ottobre e con eventi in calendario da venerdì 14 ottobre a lunedì 17. Un’edizione che soddisfa pienamente l’amministrazione comunale e che rappresenta un ritorno in grande stile di un evento che, a causa della pandemia, non si era organizzato nei due anni scorsi.



«È andato tutto bene e mi pare doveroso ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento – sottolinea il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta – : non era scontato, anche in relazione alla concomitanza con altri importanti eventi in altre valli e in pianura, ma Venasca ha saputo richiamare un folto pubblico, come è tradizione per questo nostro evento autunnale. Grazie in particolare a tutte le autorità, locali, regionali e nazionali che sono intervenute all’inaugurazione della fiera, a Paola Ferrua, che si è spesa moltissimo per la buona riuscita della manifestazione, alla Fondazione Bertoni che l’ha organizzata in modo impeccabile e a Protezione Civile, Croce Rossa e Associazione Pompieri che hanno collaborato attivamente».



Il taglio del nastro si è svolto sabato 15 ottobre intorno alle ore 18: insieme al Sindaco Silvano Dovetta erano presenti il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Marco Perosino già Senatore e Sindaco di Priocca, i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Franco Graglia, il Presidente della Delegazione Piemontese di Uncem Roberto Colombero, i Presidenti dei Bim del Varaita, Marco Gallo, e del Po, Marco Margaria, i Sindaci di Saluzzo Mauro Calderoni, di Pontechianale Andreino Allasina, di Bellino Mario Munari, di Frassino Roberto Ellena, di Melle Giovanni Fina, di Rossana Giuliano Degiovanni, di Verzuolo Carlo Giovanni Panero, di Dronero Mauro Astesano e di Cartignano Francesco Cioffi, il vicesindaco di Isasca Roberto Forniglia e l’assessore di Barge Maurizio Rasetto. Tutte le autorità presenti hanno poi consegnato in forma corale una targa di riconoscimento alla giovane pianista venaschese Anna Botta, che durante la scorsa estate ha vinto il primo premio ad un prestigioso concorso internazionale di musica “Rovere d’Oro” di San Bartolomeo al Mare; a seguire la pianista ha eseguito alcuni brani sul palco dell’Agorà de La Fabbrica dei Suoni, accompagnata dal suo maestro Elio Ricca dell’Istituto Musicale Don Allemano di Venasca.



Nel corso della giornata di domenica 16 ottobre sono stati più di otto i quintali di caldarroste distribuite nei vari punti allestiti nel concentrico: numeri importanti che si affiancano alle sei diverse formazioni musicali presenti come intrattenimento, tra cori, musica giovane, musica classica, musica occitana e uno spazio dedicato alle arti circensi. Gli espositori, circa cinquanta distribuiti in via Casavecchia e nelle piazze Vineis, Caduti e Martiri sono stati il cuore di un evento impreziosito ulteriormente dalla possibilità di visitare due mostre fotografiche, “Lucio Rossi - Volti e paesaggi della Valle Varaita” e “Colle dell’Agnello - Una strada appesa al cielo”, allestite presso l’Agorà della Fabbrica dei Suoni.



Si segnala infine l’ottima partecipazione di pubblico anche al convegno “Dialoghi e connessioni sul tema della castagna”, nel corso del quale, sabato 15 ottobre, si sono discusse le prospettive della filiera castanicola locale e rimarcata l’importanza della piazza di Venasca sul mercato nazionale delle castagne.