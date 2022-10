Domenica 23 ottobre a Saluzzo parlano le antiche facciate

In occasione della Festa del libro medievale e antico, la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo offre, domenica 23 ottobre, tre visite guidate, alle “facciate parlanti” nel centro storico della città.

La partenza è prevista dal Monastero della Stella di Saluzzo, in piazzetta Trinità 4, nei seguenti orari: dalle 10 alle 12, dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18. L’architetto Fabio Garnero, esperto restauratore di quadranti solari (Solaria opere), con la guida turistica Cristina Carli condurranno i visitatori alla scoperta della facciate affrescate in grisaille dei palazzi nobiliari di Saluzzo: Casa Cavassa, La Castiglia, il Palazzo della Arti Liberali, la Casa di Davide, la Casa dei Cesari, e la Casa della Bella Maghelona.

Al Monastero della Stella, punto di partenza della visita, sarà illustrato il percorso attraverso proiezioni multimediali. Il professor Marco Piccat presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo spiega: "La città di Saluzzo è ricca di percorsi in salita che permettono di passare, senza soluzione di continuità, dai quartieri nuovi a quelli più antichi.

Percorrerli con guide, che portano a scoprire le tante cose che abitualmente non percepiamo, assieme alle ultime novità venute alla luce, è occasione in più per lasciarsi trasportare nel fascino del tempo.

La Saluzzo dei secoli Quattrocento e Cinquecento – conclude Piccat - voleva essere città magnifica e accogliente per viaggiatori e viandanti, raccogliendo il desiderio dei diversi proprietari che sceglievano di usare le facciate delle case per raccontare storie spettacolari, mostrando il vanto della propria famiglia». Le viste sono gratuite.

Prenotazioni sul sito: https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/le-facciate- parlanti/152

