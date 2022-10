"Amici per sempre": insegnanti finlandesi ospiti del Comprensivo di Borgo San Giuseppe [FOTO]

Cena di condivisione e di amicizia, ieri sera, presso i locali della scuola media di Borgo Gesso.

Una festa per suggellare un gemellaggio, nato sotto l'egida del programma Erasmus Plus, tra l'istituto comprensivo di Borgo San Giuseppe e la scuola di Närpes, in Finlandia.

Una quarantina gli insegnanti che hanno partecipato alla cena. Italiani e finlandesi. Presenti anche il vicesindaco Luca Serale, la consigliera comunale Laura Risso, ex insegnante dell'Istituto, e la sindaca Patrizia Manassero, omaggiata della bandiera finlandese. Un bellissimo scambio di ricordi e omaggi nel finale, a testimoniare quella che ormai è a tutti gli effetti un'amicizia destinata a durare per sempre.

La condivisione di "best practices" tra le due scuole è iniziata nel 2016 da un'amicizia di penna. Gli alunni di quinta elementare di Roata Canale, infatti, da molti anni intrattengono rapporti epistolari con i loro coetanei finlandesi, scambiandosi lettere, regalini e piccoli segni di amicizia. E in quel 2016 Staffan Homberg, che dirige una scuola di Närpes, la Mosebacke Skolae, venne in visita alla piccola scuola dell'Oltregesso.

Da quell'incontro con la dirigente scolastica Bianca Maria Anigello nacque l'idea di chiedere il finanziamento di un progetto all'Europa, tramite l'Erasmus Plus, finalizzato alla cooperazione e alla mobilità dei docenti. Progetto accolto.

Nel settembre del 2019 undici insegnanti del Comprensivo di Borgo San Giuseppe furono ospiti della scuola finlandese. Un'esperienza importante e arricchente, una condivisione di pratiche e metodi con un'istituzione tra le più avanzate al mondo, dove le riforme, negli ultimi anni, sono state importantissime e dove, tra le materie curriculari, c'è anche falegnameria. Gli studenti possono addirittura usare la sega circolare.

Gli insegnanti finlandesi, biglietti alla mano, erano attesi a Cuneo a marzo 2020. Il Covid ha fatto saltare tutto. Ci sono stati gli incontri su piattaforma digitale, per la chiusura del progetto, ma mancava la restituzione dell'ospitalità e, soprattutto, la condivisione dell'esperienza nelle classi italiane.

Questo scambio è in corso in questi giorni. Sono dodici i finlandesi arrivati a Cuneo, ospiti delle insegnanti della scuola. Con il dirigente Homberg a guidare la spedizione. Gli insegnanti del nord Europa stanno assistendo alle lezioni dei loro colleghi italiani e stanno godendo delle bellezze del territorio. Dalle Langhe a Castelmagno, da Torino a Milano. Ieri sera la cena a base di piatti tipici, in un bel clima di condivisione.