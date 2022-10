Giornate di orientamento all’ITIS Delpozzo di Cuneo

Con l’inizio del nuovo anno scolastico si rinnovano i tradizionali appuntamenti con gli alunni della terza media e con le loro famiglie per far conoscere la nostra scuola.

A partire dal mese ottobre si terranno le giornate di Scuola aperta e i Laboratori, previsti nelle seguenti date:

Scuola aperta:

· sabato 22 ottobre

· sabato 26 novembre

· sabato 14 gennaio

Le giornate di Scuola aperta prevedono la visita dei locali del nostro istituto, con la guida di allievi e docenti, pronti a rispondere alle domande di alunni e famiglie. Non prevedono prenotazione e si svolgono secondo il seguente orario: 9 - 11.30, con turni di 30 minuti circa (ultimo accesso utile alle ore 11.30). Si ricorda che per la visita ci si può presentare nell’orario che si preferisce in uno dei diversi turni previsti (9 - 9.30; 9.30 - 10; 10 - 10.30; 10.30 - 11; 11-11,30).

Laboratori aperti:

· venerdì 14 ottobre

· giovedì 17 novembre

· martedì 6 dicembre

dalle ore 14.30 alle ore 16.30. I laboratori, rivolti ai ragazzi, utili per comprendere e sperimentare le proprie attitudini, prevedono attività relative alle discipline dell’indirizzo o della curvatura di proprio interesse. Per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi al seguente link https://forms.gle/od4pPEeH4rE7JoG19. Si ricorda che sarà possibile iscriversi ad un solo laboratorio per giornata; se si desidera partecipare ad altri laboratori, ci si potrà iscrivere in un’altra data. Il modulo registra l’iscrizione automaticamente (comparirà la dicitura “la risposta è stata registrata”) dunque non verrà inviata una mail di conferma. Nel caso in cui nel modulo di iscrizione si inserisca l’indirizzo email scolastico dell’alunno, è importante verificare che tale indirizzo possa ricevere posta da un soggetto esterno all’istituzione scolastica di provenienza. Si ricorda che i laboratori prevedono delle attività che si svolgono dalle 14.30 alle 16.30: dunque occorrerà presentarsi presso l’istituto entro le ore 14.30.

Consulta il sito internet https://orientamento.itiscuneo.edu.it/