Porte aperte all'Istituto Arimondi Eula di Racconigi

Il suono della prima campanella all’’Arimondi - Eula di Racconigi ha dato il via non solo al nuovo anno scolastico ma anche alle attività di orientamento in ingresso rivolte agli studenti dell’ultimo anno della scuola media.

Anche quest’anno docenti e studenti guideranno i ragazzi più piccoli nella scelta della scuola superiore, presentando i tre percorsi di studio offerti sul territorio racconigese: un corso di Liceo Scientifico che, nell’ambito di un indirizzo tradizionale, pone un particolare accento per le discipline matematico- scientifiche; un collaudato corso di Meccatronica Meccatronica ed energia (MME) con attenzione alla pratica labratoriale ed infine un innovativo cammino tecnico denominato Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) che ha come finalità la formazione di un Geometra adeguato alla realtà odierna

Le novità, però, della Scuola Superiore di Racconigi non sono finite: grazie alla partecipazione ad un Programma Operativo Nazionale (PON), bandito dal MIUR, la Dirigenza ha ottenuto un finanziamento europeo destinato alla realizzazione di un laboratorio green, sostenibile, finalizzato ad una didattica rispettosa dell’ambiente. Da rimarcare è il fatto che la progettazione verrà effettuata dagli studenti del triennio dei corsi tecnici.

La complementarietà tra i diversi corsi di studio è un ulteriore punto di forza dell’Istituto in quanto permette agli allievi di lavorare in équipe, consentendo a ciascuno di loro di specializzarsi in settori che saranno poi quelli della vita post diploma. Tutto questo è favorito dal numero contenuto di studenti per classe che si trovano così a vivere una dimensione scolastica quasi personalizzata, tale da farli crescere per fronteggiare, un domani, le sfide della vita.

PORTE APERTE

sabato 22/10/22 ore 14.30-18.00

domenica 6/11/2022 ore 10.00-12.30/14.30-18.00

sabato 19/11/22 ore 14.30-18.00

sabato 17/12/22 ore 14.30-18.00

sabato 14/01/23 ore 14.30-18.00

Laboratori a scuola sede di Racconigi sabato 26.11.2022 e sabato 17.12.2022 ore 8.00-12.00

per appuntamenti e informazioni orienta.racconigi@arimondieula.edu.it