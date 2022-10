Rugby Serie C: il Cuneo Saluzzo espugna il campo del Lyons Tortona

Importante successo del Cuneo Saluzzo sul campo del Lyons Tortona: gara molto equilibrata che i bianco blu risolvono nei minuti finali dopo aver sofferto la fisicità degli avversari, in un campo decisamente ai limiti di regolamento per le dimensioni.

L’incontro inizia subito bene per i padroni di casa, aggressivi e solidi in mischia chiusa. Dopo metà tempo il Tortona conduce 10 a 0, grazie ad un calcio piazzato e ad una meta costruita sfruttando un errore in difesa dei cuneesi, che poco dopo accorciano le distanze grazie un calcio di punizione messo a segno dall’apertura G. Favilla, peraltro seguito da analoga segnatura dei padroni di casa, che si portano sul 13 a 3. Nel finale del tempo un momento favorevole per i cuneesi, che vanno a segno due volte in pochi minuti, con una meta tecnica ( cioè di punizione), concessa dall’arbitro per un placcaggio pericoloso sull’ala Falco, lanciato in meta, seguita da un’altra marcatura, questa volta del pilone Crispino, che partendo da una rimessa laterale riesce a sfondare la linea di difesa dei padroni di casa, si arriva così sul 17 a 13 per i ragazzi di Sainato e B. Favilla all’intervallo.

La ripresa inizia con i cuneesi immediatamente all’attacco, che concretizzano gli sforzi con un inserimento dell’estremo Lerda, parziale sul 24 a 13. La partita a questo punto sembra ben indirizzata, ma i bianco blù smarriscono la disciplina e subiscono i due cartellini gialli, con conseguente espulsione temporanea, per 10 minuti, dei giocatori sanzionati,. Il Tortona sfrutta la superiorità numerica e con due mete, intervallate da un’altra punizione di G. Favilla, a cinque minuti dalla fine dell’incontro riportano il risultato in parità, 27 a 27. Il Cuneo Saluzzo però ha ancora carburante e con un finale travolgente riesce a far propria la partita. Un fallo sconsiderato in danno dell’estremo Lerda comporta l’espulsione del giocatore Lyons, dalla successiva punizione il pacchetto di mischia conquista la palla che viene aperta sulle linee arretrate, il meridiano G. Favilla “brucia” tre avversari e vola in meta. Nella ripresa del gioco dal centrocampo i cuneesi riconquistano immediatamente la palla e con una serie di passaggi fin quasi alla linea laterale, riescono a smarcare l’estremo Lerda, che segna la sesta meta, seconda personale per lui. Chiude ancora G. Favilla, che all’ultimo minuto realizza un calcio piazzato, fissando il risultato finale sul 44 a 27 per il Cuneo Saluzzo.

Ovviamente soddisfatti i tecnici Bruno Favilla e Francesco Sainato: "La vittoria di oggi rappresenta un passo avanti nella consapevolezza dei ragazzi. Le prestazioni di questo tipo sono possibili perché abbiamo una folta presenza agli allenamenti e possiamo contare su più di 30 atleti sempre disponibili, inoltre ottimo anche il clima dello spogliatoio, un gruppo unito in cui tutti comprendono che sono importanti anche se non sempre possono far parte dei 22 convocati, sanno che il turno arriverà anche per loro e che l’importante è farsi trovare pronti”.

Prossimo incontro domenica 23 ottobre, il Cuneo Saluzzo ospiterà sul campo di Madonna dell’Olmo il Rugby Rivoli, attualmente secondo nel girone alle spalle dei bianco blù.