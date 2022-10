Beinette ha celebrato la Festa delle Leve

La giornata delle Leve, momento di aggregazione che tanto fa Comunità, specie in un paese giovane, in crescita, ospitale, tanto radicato nei centri vicini (Boves, Peveragno, Borgo San Dalmazzo), è tornata a Beinette, dopo la sospensione pandemica obbligata dei due anni scorsi.

Protagoniste sono stati i nati negli anni che terminano per 2 e 7, a partire dalla classe 2017, i “cinquenni” (a Boves si parte dai quindici anni, a Peveragno dai dieci, pur con qualche nati da appena un lustro presenti).

L’appuntamento è stato, ognuno con la propria coccarda tricolore, per domenica 16 ottobre, in piacevole giornata autunnale, con cielo velato e sole tiepido, con ritrovo mattutino in Piazza Umberto I,: sfilata verso la Parrocchiale, Messa, pranzo con musica e cucina piemontese.

La soddisfazione degli organizzatori è stata di aver superato i cento partecipanti fissati come adesione minima al ristorante. Enorme adesione dei giovanissimi: ventotto nati nel 2012 e ventinove nel 2017.

Tra i “giovanili”, sorridente come sempre, marciava Livio Politano, pittore, reduce da apprezzata esposizione nel castello di Racconigi, arrivato, senza accorgersi, ai suoi 85 anni.

Tra quelli “un po’ più giovani” era Livio Franchino, per anni una delle colonne della Associazione Terra dei Bagenni (che aveva in Politano un’anima).

Tra i cardini dell’organizzazione Luciana Garelli, classe 1962, ex consigliere comunale e presidente della Pro Loco, attivissima socialmente e nel gruppo Gli Amici del Teatro.