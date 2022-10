"Val Maira 2023": il calendario che omaggia Bruno Rosano e continua la bella tradizione

Un omaggio ad un caro amico, ricordandolo con stima e molto affetto.

Torna il calendario in grande formato della Valle Maira, che da 15 anni era divenuto un cult nelle nostre zone grazie all’opera di Bruno Rosano, morto purtroppo alcuni mesi fa.

A realizzarlo il giornalista Demetrio Zema, da 30 anni curioso estimatore di ogni angolo di valle. Scatti che ritraggono le luci ed i colori dei nostri suggestivi panorami, quella loro mirabile bellezza.

"Puntuale come un orologio svizzero - racconta emozionato Zema - già nella tarda primavera il montanaro di Pratorotondo faceva trovare negli esercizi di valle, come a Dronero, Cartignano, San Damiano, Macra, Prazzo e non solo, le copie dell’almanacco dove le sue foto, nel formato 29 x 76 cm, esprimevano luci e colori di una valle, sempre uguale e nello stesso tempo sempre diversa. Per me non è soltanto continuare una tradizione ma fare dono della bellezza di un gesto, mettendomi a mia volta a disposizione nel fotografarla. Racchiuse nei paesaggi ci sono intime emozioni, la scoperta e l'essenza più profonda del nostro essere. Un qualcosa di importante insomma, che desidero far continuare."

Per chi desidera il calendario “Val Maira 2023” può trovarlo nei negozi in valle oppure telefonare al 3481869452.