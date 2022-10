Tenda bis: tra un anno è prevista l'apertura a senso unico alternato

Il cronoprogramma stabilito da Anas prevede l'apertura della canna in costruzione del tunnel di Tenda tra un anno. Ottobre 2023.

La data è stata confermata meno di un mese fa direttamente dal commissario straordinario per il Tenda bis ingegner Nicola Prisco, il 20 settembre scorso al cantiere.

Nel frattempo, i lavori di scavo sono avanzati di una settantina di metri, come si evince dall'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito del tunnel stesso.

Il 20 settembre mancavano 850 metri per il completamento; mancavano 110 metri lato Italia e 740 lato Francia. Al 12 ottobre ne mancavano invece 770, segno che l'avanzamento è stato di 70 metri, di cui 31 sul lato italiano e 49 in Francia.

Proseguono anche i lavori di rivestimento interno, che sul lato italiano stanno raggiungendo un chilometro. Il tunnel riaprirà, ma inizialmente in modalità cantiere, in quanto non saranno terminati tutti gli impianti di sicurezza. Non si esclude che possa essere percorribile al seguito di una safety car.