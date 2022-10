Nel Roero una vendemmia dall'ottima qualità a fronte di una minore quantità

Il Roero, un territorio dove le viti sono piantate in un terreno sabbioso, che nelle annate umide permette un maggior drenaggio con conseguenti vantaggi nella quantità di uva. Sappiamo bene che il 2022 è stato invece un’annata siccitosa dove queste tipologie di terreni ha patito di più in termini di quantitativo. Un gap con le Langhe di circa il 10% in meno in termini di produzione ma, al pari dei cugini langaroli, la qualità è stata eccelsa.

E così anche per il Roero va in archivio una vendemmia da ricordare: «L’ottima qualità di uve sane e ben mature - dichiara Francesco Monchiero, il presidente del Consorzio di tutela del Roero - permetterà di ottenere vini bianchi con buoni profumi e freschezza, e vini rossi dall’ottima struttura. La vendemmia è stata anticipata per tutti, ma, nelle diverse zone, i viticoltori hanno saputo raccogliere al momento giusto, così da evitare poi vini troppo alcolici.

A fronte dell’ottima qualità, nel Roero di registra circa un -10% di resa. La quantità è venuta meno perché la siccità incide di più sul terreno sabbiosi che trattengono meno l’acqua. E con le poche piogge cadute, vien da sé che il serbatoio idrico delle vite è stato in riserva. Nel complesso comunque siamo soddisfatti anche perché durante l’anno non si sono registrati temporali violenti da compromettere la raccolta.

Ora il lavoro passa in cantina, in attesa di presentare i vini al prossimo Grandi Langhe che si terrà nuovamente a fine gennaio prossimo nella splendida cornice delle OGR a Torino. Una manifestazione frutto della collaborazione con il Consorzio Barolo e Barbaresco, nel segno della valorizzazione del territorio».