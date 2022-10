Caro bollette: gli utenti ce la mettono tutta, ma perché quelle voci extra in bolletta?

Riceviamo e pubblichiamo:

Spettabile direttore,

con la presente voglio portare all'attenzione dei lettori e in particolare hai diretti interessati la questione delle bollette che ormai stanno superando la pubblica decenza.

Da tutte le parti ci arrivano consigli del tipo non tenete troppe luci accese, abbassate il riscaldamento etc... Però nessuno dei personaggi che ci danno consigli sul come comportarsi per consumare meno non mette o fa mettere mano sulla coscienza a chi ci eroga il servizio, ho letto in maniera più attenta una bolletta e vedo che è composta per un 75%sul consumato e il resto viene imputato a voci a cui non ho mai trovato una spiegazione logica, per citarne alcune:

- iva