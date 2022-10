A Dronero Marino Strano si dimette da presidente della Pro Loco

A Dronero, lunedì 17 ottobre, Marino Strano, presidente della Pro Loco, si è dimesso dall'incarico. Lo scorso aprile l'elezione in comune, nella Sala delle Adunanze, con l'immediato intento di mettersi all'opera per i vari progetti.

Sono state tante le iniziative, tutte realizzate, nel corso di questi mesi. La decisione, però, in seguito a difficoltà d'intesa e coesione all'interno del gruppo.

"Ho scelto così di dimettermi" - racconta Marino Strano - "Non mi sentivo totalmente riconosciuto per le mie responsabilità, ma forse semplicemente ognuno ha il proprio modo di intendere la figura del presidente. Con il prezioso appoggio dell'amministrazione si è fatto e si sta facendo molto per Dronero e, a mio parere, quando ci sono discrepanze interne è giusto cercare il modo di risolverle. Dronero ha bisogno di una Pro Loco solida e unita.

Anche se non sono più presidente, in questo momento mi sto impegnando per adempiere agli ultimi impegni presi e ci tengo a precisare che rimango assolutamente disponibile per eventuali aiuti al nuovo direttivo. Mi sono dimesso, ma questo non significa che non spero di vedere proseguire la Pro Loco nel migliore dei modi. Anzi, è esattamente quello che mi auguro."

Si attende ora la riunione del consiglio direttivo e l'elezione del nuovo presidente.