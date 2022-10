A Gaiola non si può abbruciare, a Moiola sì. Il sindaco: "La Regione venga a spiegare il perché ai miei cittadini"

Boschi pieni di ricci al suolo; poi si riempiranno di foglie. Ma a Gaiola non si può abbruciare per espressa ordinanza di divieto della Regione Piemonte, in vigore dal 15 settembre al 15 aprile.

I sindaci di montagna hanno, però, la possibilità di applicare una deroga per abbruciamenti agricoli per un mese; i sindaci di pianura, invece, solo per 15 giorni e a partire dal 1° novembre.

Morale: Gaiola viene considerato un paese di pianura, Moiola, che è praticamente alla stessa altitudine in direzione monte in Valle Stura, è invece considerato comune di montagna. A Gaiola, quindi, non si può bruciare; a Moiola si vede il fumo salire verso il cielo da più punti.

Il sindaco Paolo Bottero ha più volte sollevato la questione, chiedendo un maggiore buon senso alla Regione. Queste deroghe, infatti, non tengono conto del fatto che tra Gaiola e Moiola non ci sia alcuna differenza. Stessa questione per Borgo San Dalmazzo o Roccavione, considerati comuni di pianura nonostante la presenza di boschi e cime sul proprio territorio.

"E poi non dovrei essere arrabbiato? Questa è la foto con l'abitato di Gaiola dove non si può bruciare e il fumo che si vede è a 200 metri nell'abitato di Moiola dove invece è consentito. In tutta la valle si brucia, mentre qui, nei boschi dove le castagne sono tra le migliori del Cuneese, ci spingono ad abbandonare le culture applicando leggi senza un criterio... Regione se ci sei batti un colpo...", scrive Bottero in un post.

"Nessuno mi ha ancora spiegato come diavolo hanno catalogato i comuni, continua Bottero. Quindi, visto che hanno deciso in Regione, vengano loro a spiegare ai miei cittadini perché i loro vicini, a parità di condizioni, possono bruciare e loro no".

Infine una spiegazione pratica: "C'è bisogno di pulire i boschi in questo periodo. Le rive sono piene di ricci, che marciscono con difficoltà. Poi ci saranno le foglie. E' una decisione di tipo ambientale? Va bene, ma il rischio idrogeologico? Se non si può pulire ci ritroviamo tutto nei canali di scolo o nelle bealere. E sappiamo quali sono i rischi in caso di alluvioni. Già le castagne quest'anno non valgono niente, se poi ci aggiungiamo questi ostacoli, le poche persone che ancora si prendono cura dei boschi manderanno tutto in malora".