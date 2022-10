Alba, alla Fondazione Ferrero "Io al posto tuo": uno spettacolo per riflettere sui disturbi dell'apprendimento

La Fondazione Ferrero di Alba, in strada di Mezzo

Mercoledì 26 ottobre alla Fondazione Ferrero di Alba alle ore 20.45, si terrà lo spettacolo “Io al posto tuo”. Un appuntamento per parlare dei disturbi specifici dell’apprendimento e finalizzato alla prevenzione e al contrasto di esclusione e discriminazione in età adolescenziale e adulta.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Famiglie ADHD e dalla rete di Genitori DSA, nell’ambito del Bando di idee del CSV Cuneo “#Volontaricercasi. Dopo il verbo amare il verbo aiutare è il più bello del mondo. Giovani unitevi a noi”.

Il progetto vuole coinvolgere i giovani volontari che nei mesi scorsi hanno partecipato alla game therapy e si sono avvicinati all’associazione attraverso un’esperienza che, come raccontano, ha tirato fuori il bambino che è in ognuno di noi. Dopo essersi formati oggi sono felici di mettere a disposizione dei più piccoli le loro conoscenze, sono felici di mettere in pratica il verbo aiutare.

Lo spettacolo è interpretato e divulgato da Luca Vullo – autore, regista, produttore di cinema e teatro, perfomer, attivo in Italia ed all’estero. Ha collaborato con prestigiose università ed istituti italiani di cultura in quanto esperto di comunicazione verbale e non verbale. L’obiettivo è quello di fornire informazioni utili e concrete, esempi di buone prassi, aggiornamenti sulle norme di riferimento sia ai genitori che ai docenti con un linguaggio differente e profondo: quello dell’arte.

Dichiarano le volontarie delle associazioni organizzatrici: “Riproponiamo lo spettacolo con tanto entusiasmo e con la gioia di avere accanto giovani volontari che abbiamo conosciuto e coinvolto nel lavoro dello scorso anno”.

I ragazzi si stanno impegnando per promuovere questi appuntamenti con l’entusiasmo che rappresenta la giovane età: raccontano che cosa ha rappresentato lavorare con le due realtà associative, raccontano le persone stupende che hanno conosciuto e con le quali hanno condiviso esperienze indimenticabili. Raccontano quanto sia bello mettersi a disposizione degli altri. I loro video saranno divulgati sui canali social Tik Tok e Instagram con REEL interattivi che vogliono spiegare ai coetanei il bello di sentirsi parte di un progetto.

Per informazioni:

Rete Genitori DSA

www.retegenitoridsa.it

Sophia 3755493588

Nadia 3333982381

barbara 3394450163