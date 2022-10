Alba: modifiche temporanee alla viabilità

Il divieto di transito veicolare in piazza Miroglio, via Acqui (tratto tra piazza Grassi e piazza Miroglio), via Como e salita Marconi, dalle ore 6 alle 19 di domenica 23 ottobre, via Vida (tratto tra via Govone e piazza Grassi) e via Govone (tratto tra via Vida e piazza Vittorio Veneto), dalle ore 6 alle 16 di domenica 23 ottobre. È possibile l’inversione del senso di marcia in via Acqui, da via Giraudi a piazza Grassi, dalle ore 6 alle ore 19 di domenica 23 ottobre.