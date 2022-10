Carassone in lutto per la scomparsa di Renato Cuniberti, già presidente Acli e storico segretario della Virtus

Lutto nella comunità di Mondovì per la scomparsa di Renato Cuniberti.

Già presidente dell'Acli Carassone, era stato parte del direttivo negli anni '70-'80 e poi e per lungo tempo aveva ricoperto il ruolo di segretario della Virtus, storica società calcistica locale.

"E' sempre stato molto attivo per Carassone - lo ricorda Domenico Bertolino, presidente dell'Acli carassonese - "era l'anima della Virtus di cui era stato a lungo segretario, occupandosi dei tesseramenti, delle iscrizioni ai campionati ma anche di mantenere i contatti con la stampa locale per articoli sulle partire, fornendo tabellini e risultati. Era la memoria storica del rione, proprio per questo, ci siamo rivolti anche a lui per alcune parti del libro "All'ombra di Sant'Evasio", in cui ha curato in particolare la parte sulla storia della Virtus. Oltre al suo impegno in ambito sportivo lo ricordiamo tutti per il tempo che metteva a disposizione della parrocchia e della comunità, una bella persona che ha dato tanto per il nostro rione".

Il S. Rosario sarà recitato giovedì alle 20 nella parrocchia dei Santi Giovanni ed Evasio a Carassone dove, venerdì 21 alle 15, si svolgeranno i funerali.