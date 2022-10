Virtuosi della differenziata: Cuneo fra le migliori sedi di arrivo del 105° Giro d’Italia

La Città di Cuneo è stata premiata nell’ambito del progetto Ride Green per essere stata fra le più virtuose sedi di arrivo delle tappe del 105° Giro d’Italia.

La cerimonia, a cui ha partecipato l’assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis, si è svolta lunedì 17 ottobre presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber, in occasione della presentazione della Corsa Rosa 2023.

Ride Green è il progetto di RCS Sport dedicato alla protezione dell’ambiente e alla sostenibilità, con l’obiettivo di rendere il Giro d’Italia sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, salvaguardando i territori coinvolti dalla corsa. L’obiettivo principale è quello di effettuare la differenziazione dei rifiuti nelle aree dove sono insediati l’Open Village e le Hospitality e lo scopo dell’attività di Ride Green è duplice: assicurarsi che venga effettuata correttamente la raccolta differenziata, in modo da minimizzare l’impatto ambientale della gara, e, non ultimo, sensibilizzare tutti gli utenti che partecipano al Giro d’Italia dimostrando che anche i grandi eventi possono essere sostenibili.

La cooperativa ERICA, incaricata della gestione del progetto per conto del Giro d’Italia, ha certificato il 87,119% di raccolta differenziata relativo a Cuneo, risultato che ha portato la nostra città a classificarsi al secondo posto tra le sedi di arrivo delle tappe (dopo la città di Scalea, prima con il 88,2%).

«È stata una bella emozione – dichiara l’assessore Gianfranco Demichelis - ricevere dalle mani del direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni, in una sala gremita di sportivi, giornalisti e amministratori provenienti da tutta Italia e non solo, questo importante riconoscimento attribuito alla nostra città. Questo premio certifica come Cuneo sia sempre più green e attenta alla sostenibilità ambientale. È stata anche l’occasione per parlare del nostro territorio, rimarcando quanto la Corsa Rosa, un evento sportivo conosciuto e apprezzato a livello nazionale e internazionale e a cui siamo molto legati, sia da sempre un’importante vetrina di promozione turistica per le aree attraversate».