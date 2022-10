Claudio Magris ad Alba per la consegna del Premio Speciale Lattes Grinzane: "La scuola sta cancellando la memoria" [VIDEO]

Come nascono i suoi romanzi, il mondo in cui e da cui hanno preso vita pagina dopo pagina, l’educazione sentimentale, le avventure, gli incontri e gli equivoci che si sono incrociati nella loro genesi e nel loro divenire.

Di questo ha parlato lo scrittore Claudio Magris di fronte al pubblico di studenti, insegnanti e lettori che sabato 15 ottobre ha potuto ascoltare la lectio magistralis da lui tenuta al Teatro Sociale Busca di Alba, in occasione della cerimonia di consegna del Premio Lattes Grinzane 2022 .



Magris, edito in Italia principalmente da Garzanti (in libreria con il nuovo "Traduzioni teatrali") ha ricevuto il Premio Speciale Lattes Grinzane, attribuito ogni anno a un’autrice o autore internazionale di fama riconosciuta a livello mondiale, che nel corso del tempo abbia raccolto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico.





Nel corso dell'evento sono stati anche premiati i finalisti del Premio Lattes Grinzane, che ha visto Pajtim Statovci (Kosovo/Finladia) conquistare il primo premio col romanzo “Gli invisibili”, Sellerio editore.



Nel video di Paolo Cilliuti, visibile anche sul canale YouTube Comedia Italia ( clicca qui ), le parole dello scrittore, insieme ad alcuni dei momenti più salienti della cerimonia di premiazione.

GUARDA IL VIDEO