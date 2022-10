Croce Rossa Italiana: in corso la campagna 2023 per il Reclutamento Allieve

In tutto il territorio nazionale è in corso la Campagna 2023 per il Reclutamento Allieve della Scuola del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Il Corpo delle Infermiere Volontarie CRI, Ausiliario delle Forze Armate, svolge normalmente attività sia in ambito civile che militare, sia in Italia che all’estero.

Giornalmente le Crocerossine si impegnano in molteplici servizi a favore delle comunità, come le Sorelle di Alba che presso la sede del Comitato CRI, via Ognissanti 30, dalle ore 16 alle 17, nell'ambito di una struttura ambulatoriale offrono assistenza sanitaria che prevede la misurazione della pressione sanguigna, della saturazione dell’ossigeno e della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi, la terapia iniettiva su prescrizione del proprio medico curante e le medicazioni.

Per ricevere informazioni sul Reclutamento contattare la sede del Comitato CRI al numero: 0173 441744. Le selezioni per il Reclutamento Anno 2023 rimarranno aperte fino al 30 novembre 2022.