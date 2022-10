Cuneo, finanziato il nuovo asilo nido a Madonna dell'Olmo

E' ufficiale: la frazione di Madonna dell'Olmo di Cuneo avrà un nuovo asilo nido.

La notizia è stata data ieri sera in commissione bilancio dalla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, durante l'illustrazione delle linee programmatiche del suo mandato. L'accenno al programma di interventi che verranno realizzati grazie all'afflusso di risorse del PNRR ha toccato anche il progetto in questione, per il quale Manassero ha comunicato l'avvenuto finanziamento.

Il bando era scaduto a fine marzo.

"Un progetto che, più che costruire una struttura comunale e basta, va incontro alle famiglie presentando un servizio utile in senso concreto" ha detto la sindaca.