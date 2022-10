”E' importante che i Comuni affidino i loro randagi a organizzazioni virtuose": l'appello dell'associazione Gea

A quasi tre anni di gestione del Canile Rifugio 281 l’associazione GEA sente che è arrivato il momento di condividere i propri successi ma anche le criticità del territorio in cui opera e che ha imparato a conoscere in tema randagismo.





“Quando nel 2020 rilevammo il Canile di San Michele Mondovì, non fu semplice spiegare ai diversi sindaci il perché del convenzionarsi con noi - racconta la presidente di GEA Estelo Anghilante -. Le vecchie convenzioni richiedevano ai comuni una quota giornaliera a cane ospitato creando una falsa illusione di risparmio, poiché i comuni immaginavano che il cane presto sarebbe andato in adozione mentre, il più delle volte, l’animale passava anni nella struttura. La convenzione che proponemmo invece utilizzava come parametro il numero di abitanti di un comune ma soprattutto la volontà di far nascere un canile differente; non più luogo di mera detenzione di randagi ma uno spazio che offrisse servizi alla cittadinanza, inserito nel tessuto sociale, utile alla comunità. Dopo quasi tre anni possiamo dire di esserci riuscite”.





A parlare sono i numeri. I Comuni che ci diedero fiducia, e i nuovi comuni che hanno poi scelto di unirsi a noi, hanno potuto constatare che la riduzione dei costi sostenuti in materia di randagismo in questi anni è costantemente scesa. Dai costi sostenuti nel 2019, ad esempio Ceva è arrivata a risparmiare il 48%, Dogliani l’81%, Garessio il 24%, Lesegno l’89%, Montezemolo il 92%, San Michele M.vì il 75% e Vicoforte il 57%.





Ma non solo, GEA è un’associazione di tutela animale e la sua funzione è anche quella di promuovere la sterilizzazione dei cani del territorio al fine di evitare nuove cucciolate. In questi tre anni infatti ha sostenuto le spese di sterilizzazione di 150 cani che, considerando ognuno di loro in grado di procreare in media 5 cuccioli due volte l’anno, vuol dire 1.500 cani in meno che eviteranno di gonfiare le fila dei cani in cerca di casa e soprattutto interrompendo una catena esponenziale di cucciolate e nuovi costi di sterilizzazione e mantenimento.





“Oggi l’attenzione per il benessere animale è un tema che tocca molti cittadini” aggiunge Anghilante ”è importante che i Comuni affidino i loro randagi a organizzazioni virtuose che abbiano le competenze e la struttura giuridica per affiancare le amministrazioni in tema randagismo” …” a nostro avviso è inaccettabile che nel 2023 esistano e vengano sostenuti dai soldi pubblici canili gestiti da privati il cui scopo è collezionare più cani per più tempo possibile al fine di garantirsi un introito basato sulla vita di questi animali”.





“Il canile deve essere un luogo di passaggio in cui il cane entra, viene rieducato alla vita e quindi inserito in famiglia, ma anche un servizio per il cittadino che può rivolgersi al canile quando incontrasse problematiche relative agli animali d’affezione”.





Ma non solo, il canile può anche diventare una risorsa per la comunità, al 281 si tengono corsi per proprietari di cani in tema cinofilia e questo aiuta a diminuire il numero di abbandoni e di cessioni, si organizzano laboratori di zooantropologia didattica per i bambini del territorio perché sono le nuove generazioni che avranno la responsabilità di gestire al meglio la convivenza fra uomini e animali ma anche perché in questi laboratori si spiega ai bambini chi è il cane e come relazionarsi con lui evitando così incidenti e morsicature. Il 281 collabora anche con i servizi sociali e supporta ed interviene in caso di situazioni di fragilità sociale e, ad oggi, sono state quattro le borse lavoro attivate per persone in difficoltà.





Ed infine il numero di volontari attivi in struttura è un parametro che ci racconta del clima che si vive all’interno del canile, sono infatti più di trenta le persone che prestano la loro opera di volontariato al 281, alcuni di loro arrivano anche da Boves o da Dogliani e affrontano Km per poterlo fare.





Il 281 è nato dalla volontà di un gruppo di donne che ha creduto in un cambiamento che a molti sembrava impossibile, dopo tre anni, questo gruppo è diventato molto più grande e chiede alle amministrazioni monregalesi,che ancora non collaborano con loro, di venire a conoscere questa realtà e di sostenerla convenzionandosi con un canile a Km0 in cui non solo stanno bene i cani ma anche le persone.









CANILE IN NUMERI





Dal 2020 ad OGGI





CANI GIA’ PRESENTI IN STRUTTURA IL : 94





INTERVENTI DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI: 295





NUOVI INGRESSI: 148





CANI ADOTTATI: 181





NUMERO DI CASTRAZIONI/STERILIZZAZIONI: 150





CANI DI PROPRIETA’ MICROCHIPPATI E POI RESTITUITI AL PROPRIETARIO: 132





NUMERO DI CANI PRESENTI IN STRUTTURA OGGI: 50













CANILE per la COMUNITA’





EVENTI, CORSI, LABORATORI E CONFERENZE ORGANIZZATE: 56





BORSE LAVORO: 4





FOLLOWER INSTAGRAM: 5.238





COPERTURA DEI POST FACEBOOK: 74.000 PERSONE