Halloween in Biblioteca e al Museo di Alba: caccia agli scheletri e spettacolo per bambini

Sabato 29 ottobre la Biblioteca civica “G. Ferrero” e il Museo civico “F. Eusebio” di Alba propongono uno speciale pomeriggio dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, “La paura fa… Halloween in Biblioteca e in Museo”

Le attività iniziano alle ore 15 con una divertente “Caccia agli scheletri” nelle sale del Museo e della Biblioteca. Gli operatori museali hanno preparato un percorso ricco di indovinelli, intrighi ed enigmi da risolvere.

Al termine della caccia al tesoro, intorno alle 16.30, ci si sposta in sala Riolfo per lo spettacolo a cura di Daniela Febino e del Collettivo Scirò, “Storie di masche, storie di paura”. Una narratrice e due attrici in scena riprendono la tradizione popolare piemontese e tra pozioni e incantesimi, affrontano insieme ai bambini, paure e misteri. I racconti di Langa e delle masche si uniscono al gioco e si trasformano in avventure buffe che esorcizzano ogni timore. Lo spettacolo è al suo debutto.

A chiudere il pomeriggio una golosa merenda per tutti.

La partecipazione è gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per informazioni: Biblioteca civica 0173 292468 – prestito@comune.alba.cn.it ; Museo civico 0173 292473 – museo@comune.alba.cn.it