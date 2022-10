Il docufilm dei panettieri di Niella Tanaro emigrati in Costa Azzurra in onda sulla tv francese

Torna sugli schermi della televisione francese, a un anno dall'uscita, il docufilm di Géraldine Giraud, giornalista francesce, di cuore piemontese, che racconta la storia dei panettieri niellesi emigrati in Francia (leggi qui l'intervista).

Si intitola "Au nom du pain" (in nome del pane) ed è una vera e propria saga di immigrazione che ha come comune denominatore il pane, una sorta di 'ritratto di famiglia e di famiglie' che lega Italia a Francia.

Il docufim, prodotto da Girelle Production insieme a France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, presentato in Italia a Niella e poi lo scorso luglio anche ad Alba (leggi qui), andrà in onda su F3 giovedì 20 e venerdì 21 ottobre. Per poterlo vedere sarà possibile collegarsi (qui), presto però torneranno anche le proiezioni in provincia di Cuneo, si sta infatti lavorando a uno speciale appuntamento, in programma nei mesi invernali, al Baladin.

Le novità non sono finite perché, presto, ci potrebbe essere un nuovo capitolo dedicato alla storia del pane e della sua filiera: "Stiamo lavorando - dice Géraldine Giraud - a un seguito del docufilm per includere nuovi attori della filiera del pane, interessati a utilizzare i grani antici di Niella per la creazione di altre eccellenze locali, al momento non possiamo dire nulla di più, ma sono in arrivo delle belle sorprese!".